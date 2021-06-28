EURO 2020 son 16 turunda Belçika'yla karşılaşan Portekiz, 1-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Teknik direktör Fernando Santos karşılaşmanın ardından hayal kırıklığını dile getirdi.

Bazı oyuncuların soyunma odasında ağladığını belirten Santos, maçın istatistiklerine de vurgu yaparak, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve çok üzgünüz. Soyunma odasında ağlayan oyuncularım var. Her şeylerini verdiler... Belçika'nın 1'i isabetli 6 şutu var, bizimse 24 şutumuz vardı. Topumuz direkten döndü. Şu anda söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Onlar attı, biz atamadık. Futbol böyle" diye konuştu.

Belçika, Portekiz karşısında bulduğu tek isabetli şutu gole çevirmişti. Portekiz ise 24 kez kaleyi yokladı, 5 kez isabet buldu ancak golü bulamadı ve turnuvaya veda etti.