Fernando Muslera: Bırakmamı mı istiyorsunuz?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından konuştu.

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"TAM UNUTMALIK MAÇ"

Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor.

- Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir.

Bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda?