        Fernando Hierro'dan İstanbul'a övgü dolu sözler

        Fernando Hierro’dan İstanbul’a övgü dolu sözler

        Real Madrid'in efsane futbolcularından Fernando Hierro, Boğaziçi turu yaptığı anları paylaşarak İstanbul'a hayranlığını dile getirdi; "İki kıta arasında göz kamaştırıyorsun İstanbul"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 18:54 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:54
        İstanbul'a hayran kaldılar
        Türkiye, bu yıl dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı. Alessandra Ambrosio, Natalie Portman, Emma Corrin, Amelia Spencer, Inna, Jason Statham, Travis Fimmel, Ousmane Dembélé, Mohamed Salah, João Cancelo, Irina Shayk, Anya Taylor-Joy, Rui Hachimura ve Liam Cunningham gibi ünlü isimler Türkiye'yi ziyaret etti.

        Fernando Hierro ile Fani Stipković
        Fernando Hierro ile Fani Stipković

        Günümüzde Al Nassr’ın Sportif Direktörü olan Real Madrid’in efsane futbolcularından İspanyol Fernando Hierro, eşi Fani Stipković ile birlikte İstanbul’a geldi.

        Fernando Hierro, Boğaziçi turu yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaşarak kente olan hayranlığını dile getirdi. Hierro, paylaşımına; "İki kıta arasında göz kamaştırıyorsun İstanbul" notunu düştü.

        Çift, İstanbul’da tarihi ve kültürel yerleri de gezdi.

        Fani Stipković, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Boğaz’da çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

        Fani Stipković, paylaşımlarına şu notu ekledi; "İstanbul, hipnotize ettin beni… Her bakışta güzellik, her nefeste vahşi enerji, her taşta yazılı tarih. Hissettiren bir şehir"

