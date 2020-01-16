16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fayda Studio ve Janus Mezat’ın ortaklaşa düzenlediği, Feriye’de Mezat Etkinliği Nümismatik ve Plak koleksiyonerlerini bir araya getirecek. 19 Ocak Pazar günü Cam Salon’da tüm gün sürecek etkinlikle koleksiyonerler ve koleksiyon meraklıları, boğaza karşı, keyifli bir gün geçirecek.
Etkinlik, Veli Kerem Palabıyık sunumuyla koleksiyoner ve koleksiyonerlik üzerine söyleşi ile açılacak. Söyleşiye Batuhan Canova, Osman Köse, İsmail Oksal, Mehmet Özgözen, Hasan Hüseyin Yılmaz ve “Osmanlı İmparatorluğu Madeni Paraları” kitabı yazarı Yavuz Büyüktuncay katılacak.
Saat 13:00’da başlayacak, Janus Mezat tarafından düzenlenen Nümismatik Müzayedesinde 666 para ve madalya açık artırma ile satışa sunulacak. Müzayedede çok nadir Nümismatik parçalar ilk defa görücüye çıkacak.
1850-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya tanıtılması amacıyla yedi parçadan oluşan “Sultan Abdülmecid Dönemi Hart Tasarımı” madalya serisinin tamamı, Cumhuriyet dönemi kağıt paraların en nadir üç parasından biri olan koleksiyonerler arasında ‘Borazanlı Binlik’ olarak adlandırılan 3. Emisyon 1000 Lira ve koleksiyonerlerin eline geçme şansı gerçekten çok az olan hatalı basılmış kağıt paralar müzayedede satışa çıkarılacak nadir örneklerden.
Feriye'de Nümismatik Müzayedesine katılmak için, katılımcıların ilk olarak www.janusmezat.com adresinden ücretsiz üye olmaları, almak istedikleri ürünlere 19 Ocak Pazar saat 11:00’e kadar online olarak pey vermeleri ve saat 13:00’da canlı müzayede için müzayede alanında olmaları gerekmektedir.
Bit Mezat tarafından düzenlenen ve saat 16:00’da başlayacak plak müzayedesinde, plak koleksiyonerlerinin ve yeni başlayanların merakla beklediği, 222 adet yerli ve yabancı çok özel bir plak seçkisi satışa sunulacak. Feriye'de Plak Müzayedesine katılmak için ilk olarak www.bitmezat.com adresinden ücretsiz üye olmaları, müzayedede yer alacak plaklara 19 Ocak Pazar saat 14:00’e kadar online olarak pey vermeleri ve 16:00’da canlı müzayede için müzayede alanında olmaları gerekmektedir.
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