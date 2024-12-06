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        Haberler Bilgi Gündem Feridun Sinirlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun hayatı ve kariyeri

        Feridun Sinirlioğlu kimdir? İşte AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun biyografisi

        Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliği görevine Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Bu göreve gelen ilk Türk diplomat olan Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Peki, "Feridun Sinirlioğlu kimdir?" İşte AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun biyografisi...

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        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:18
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        Feridun Sinirlioğlu kimdir?
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        Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak seçilen Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu, teşkilatın 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Peki, Feridun Sinirlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun hayatı ve kariyeri...

        FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

        Feridun Hadi Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956, Görele doğumludur.

        Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip.

        Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile evli olup iki çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

        2015'te kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevini yürüttü. 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.

        Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesine sahip olan Büyükelçi Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

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