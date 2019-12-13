Feride Çetin – Zehra Şadoğlu kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan Hercai dizisinde başarılı ve deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu da oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşımayı başardı. Etkileyici hikâyesi ile bu 2019 – 2020 yeni yayın sezonunda da gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları arasında olan Zehra Şadoğlu karakteri ile Feride Çetin, gerek başarılı oyunculuğu, gerek güzelliği, gerekse de dizi çekimleri esnada yaptığı evliliği ile merak edilenler arasında yer aldı. Peki Feride Çetin kimdir? Güzel ve genç oyuncu ile ilgili merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını sizler için derledik.

Feride Çetin hayatı

Mesleki kariyerini oyunculuk yapmak için şekillendiren ve bu amaç doğrultusunda planlar yapan genç oyuncu olan Feride Çetin, Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 (39 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirmiştir. Hemen ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptıktan sonra genç oyuncu, şu an aynı üniversitede lisansüstü eğitim almakta ve doktorasını tamamlamaktadır.

Eğitim gördüğü yıllarda Ayla Algan’dan oyunculuk dersi alan güzel oyuncu, yönetmen asistanlığı yaptığı İki Genç Kız filminin setinde keşfedildi. İki Genç Kız filminin setinde yönetmen Kutluğ Ataman tarafından keşfedilerek filmin başrolüne seçilmiş olan Feride Çetin, Behiye karakterini canlandırarak sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Bir anda yönetmen asistanlığından oyunculuğa geçiş yapan Feride Çetin oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır

2006 yılında Adana Altın Koza Film Festivali’nde İki Genç Kız filmindeki rolüyle ilk ödülünü kazandı. Canlandırdığı İki Genç Kız filminde canlandırdığı Behiye karakteri ile aynı sene içinde 3 farklı ödüle layık görülen güzel oyuncu Feride Çetin, tüm Türkiye tarafından kısa süre içinde tanındı.

Oyunculukta sergilediği başarılı performans kadar 15 tane kısa filmde yönetmenlik yapan Feride Çetin’in, bu konuda da başarısını göstermiş oldu ayrıca Radikal Gazetesinin kitap ekinde de birçok yazısına yer verildi.

Rol aldığı Güzel Günler Göreceğiz filminde canlandırdığı Figen karakterinde de başarılı bulunan ünlü oyuncu, bir kere daha ödüle layık görülerek taçlandırıldı.

Bu dizi ve filmlerden sonra oyunculuğa kısa bir ara veren oyuncu yurt dışına çıkmıştı ancak Hercai dizisiyle yeniden oyunculuğa ekranlara geri dönmüştür.

Başarılı ve güzel oyuncu Feride Çetin son olarak, çekimleri tüm hızıyla devam eden ve ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak Zehra Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. Hercai Dizisinde Şadoğlu ailesinin büyük gelini ve dizinin başrol oyuncusu (Ebru Şahin) Reyhanın ve Gül’ün (Ebrar Alya Demirbilek) annesidir.

Bir süredir beraber olduğu Murat Özer ile hayatlarını birleştirme kararı alan Feride Çetin Şişli Evlendirme Dairesi'nde nikâhları kıyılarak evlendiler. Kıyılan nikâhta çiftin şahitliklerini Hürriyet yazarı Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi üstlendi. Sinema yazarı olan Murat Özer ile evlenen güzel oyuncu Feride Çetin, önü kısa arkası uzun gelinlik tarzı bir beyaz elbise tercih etti. Çifte mutluluklar diliyoruz.

Şu an 39 yaşında olan güzel oyuncu 1,63 cm boyunda 54 Kg ağırlığında ve akrep burcudur. Ayrıca Feride Çetin’in 2015 yılında yazıp baskıya verdiği Duyulur Dünyanın Sakası isimli birde öykü kitabı bulunmaktadır.

Feride Çetin’in ödülleri:

2006 – 13. Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu – İki Genç Kız Behiye Karakteri

2006 – 17. Ankara Film Festivali – Umut Veren Genç Kadın Oyuncu – İki Genç Kız Behiye Karakteri

2006 – 11. Sadri Alışık Sinema Ödülleri – Umut Veren Sinema Oyuncusu – İki Genç Kız Behiye Karakteri

Feride Çetin’in rol aldığı diziler ve filmler: