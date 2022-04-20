Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı. Yolcu ücreti 6.50 TL'den 10 TL'ye, motosiklet geçiş ücreti 25 TL'den 40 TL'ye, otomobil geçiş ücreti 95 TL'den 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.
ESKİ TARİFEDE OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETİ 95 TL'YDİ
OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETİ 135 TL'YE YÜKSELDİ
GESTAŞ, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta hizmete açılmasının ardından feribot seferlerini azaltmış, tepkiler üzerine sefer sayısını eski haline getirmişti.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 haftalık ücretsiz geçişlerin sona ermesi ile birlikte köprüden geçen araç sayısındaki düşüş, GESTAŞ iskelelerinde kuyruklar dikkat çekmişti.
Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprüde geçiş ücreti otomobiller için 200 TL.
GESTAŞ’I KİM İŞLETİYOR?
GESTAŞ Deniz Ulaşım, 2006 yılı Ağustos ayında Çanakkale bölgesindeki iskeleler ve deniz ulaşımının özelleştirme kararıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden (TDİ) Çanakkale İl Özel İdaresi’ne devriyle faaliyetlerine başladı.
Şirketin yüzde 99.87 hissesine Çanakkale İl Özel İdaresi sahip. Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında 6 hatta, 15 iskelede, 21 gemiyle araç ve yolcu taşıyan şirketin başkanlığını Çanakkale Valiliği yürütüyor.
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