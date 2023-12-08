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        Haberler Gündem Feribot seferleri iptal mi edildi? Son dakika: İki adaya yarın tüm seferler iptal! Gökçeada ve Bozcada feribot seferleri iptal mi?

        Fırtına başladı, iki adaya feribot seferi iptal edildi!

        Marmara ve Ege'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Tedbir amaçlı yarın iki adaya feribot seferleri iptal edildi. İşte 9 Aralık Cumartesi günü için iptal edilen feribot seferleri...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 08.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:43
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        İki adaya feribot seferleri iptal edildi
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        Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        TÜM SEFERLER İPTAL

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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