Feribot seferleri iptal mi edildi? Son dakika: İki adaya yarın tüm seferler iptal! Gökçeada ve Bozcada feribot seferleri iptal mi?

Feribot seferleri iptal mi edildi? Son dakika: İki adaya yarın tüm seferler iptal! Gökçeada ve Bozcada feribot seferleri iptal mi?

REKLAM advertisement1

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

TÜM SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.