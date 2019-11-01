Ferhat ile Şirin 1. bölüm fragmanı

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar ve Cansu Dere'nin paylaştığı dizi Ferhat ile Şirin'in ilk bölümünden fragman yayınlandı. Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü, Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak. O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği “Ferhat ile Şirin”, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte 1. bölüm fragmanı

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMAN