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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur unutulmadı: 'Sabahçı Kahvesi' sergisi açıldı - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur unutulmadı: 'Sabahçı Kahvesi' sergisi açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Adanalı merhum şarkıcı Ferdi Tayfur unutulmadı. Tayfur için 'Sabahçı Kahvesi' adıyla, doğup - büyüdüğü kentin müzesinde açılan enstalasyon sergisi, festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:30
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        Ferdi Tayfur unutulmadı
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        2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur, doğup büyüdüğü Adana'da düzenlenen festivalde de unutulmadı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan kentte, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tayfur'u anmak ve gelecek nesillere sanatçının bıraktığı eserleri tanıtmak amacıyla 'Sabahçı Kahvesi' enstalasyon sergisi açıldı.

        Ferdi Tayfur'un kıyafetleri, eşyaları, bal mumu heykeli, plakları ve film afişlerinin yer aldığı sergi, vatandaşlardan ilgi gördü. Adana Müze Kompleksi'nde yer alan sergide, merhum şarkıcıya benzerliğiyle dikkat çeken hayranları da Tayfur'un şarkılarını seslendirdi.

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        FESTİVAL BOYUNCA ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, şu ifadeleri kullandı:

        Ferdi Tayfur, ülkemiz için çok kıymetli bir değerdir. Kendisini çok yakın zamanda kaybettik. Sadece Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin çok sevdiği muhteşem bir ses, çok değerli bir karakter, önemli bir isim. Ona saygı bağlamında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bir Ferdi Tayfur dokunuşu olması gerektiğini düşündük.

        Bu anlamda arkadaşlarımız Adana'da Kültür Yolu Festivali'ni deneyimleyecek misafirlerimiz için Ferdi Tayfur'un kıyafetlerinden, eşyalarından, plaklarından ve filmlerinden oluşan güzel bir enstalasyon sergisi hazırladılar. Ayrıca hazırladığımız Ferdi Tayfur belgeseli de izlenecek. Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Misafirlerimiz müzemizde festival kapsamındaki tüm sergilerimizi 9 gün boyunca ücretsiz bir şekilde gezebilecekler.

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        #adana
        #ferdi tayfur

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