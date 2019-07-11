"OLMAYINCA OLMUYOR"

Severek, aşık olarak çok kısa bir zamanda evlendik. Birbirimizi tanımadan evlendik. Birbirimizi evlilik içerisinde tanıdık. Eşimi seviyorum oğlumun babasıdır ama saygımızı kaybetmeyelim diye böyle bir karar aldık. Ayrılmak istediğini Taner söyledi. 7 yıldır bir o bir ben boşanalım diyordum her kavgada bu kez Taner söyledi.