Ferdi Kadıoğlu'ndan Sera Vrij'e: Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül - Magazin haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC’de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, marta ayında iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde çiftten müjdeli bir haber gelmiş, ikili, Felicia Sofia’ya adını verdikleri kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan milli futbolcu, nişanlısı Sera Vrij’ye unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı.

Sera Vrij, 29'uncu yaşını kutlarken sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle birlikte paylaşımlar yaparak şu ifadeleri kullandı; "Anne olarak ilk doğum günüm. Kalbim her zamankinden daha dolu."

Paylaşımlarda dikkat çeken detay ise Ferdi Kadıoğlu’nun romantik hediyesi oldu.

Ferdi Kadıoğlu, Sera Vrij'e, kızları Felicia Sofia'yı taşıdığı her gün için bir gül olmak üzere tam 280 gül gönderdi. Hediyeye iliştirilen not ise duyguluydu; "Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül"

Futbolcunun bu omantik sürpriz ise sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram