Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu.

22 yaşındaki futbolcu, sözlerine zorlu sakatlık periyoduna değindiği şu ifadelerle başladı:

“Benim açımdan gerçekten zor bir periyot olduğunu söyleyebilirim, çünkü o dönemlerde gayet formdaydım ve iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. O süreçte maalesef önemli maçları da kaçırmış oldum, bundan dolayı da çok üzgünüm. Bu sakatlığın pozitif tarafına bakacak olursam eğer bu süreçte gerçekten çok fazla çalıştım. Fitness antrenörleriyle, doktorumuzla, fizyoterapistlerimizle beraber çok iyi bir şekilde bu süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sakatlık sürecinden sonra kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Mutlu olduğum şey de son maçta, son dakikalarda almış olduğum süre. Bizim açımızdan gerçek anlamda 4-0’lık çok güzel bir galibiyet oldu. Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz.”

İsmail Kartal'ın kendileriyle iyi bir ilişki kurduğunu belirten Kadıoğlu, “Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum.” dedi.

Her futbolcu gibi kendisinin de sakatlık periyodunda üzgün hissettiğini söyleyen Ferdi, "Tekrar sakatlanmamak ve en güçlü şekilde dönebilmek için en iyi şekilde hazırlanmak şart. Ben de aynı şekilde doktorlarımızın ve fitness antrenörlerimizin, hocalarımızın yardımlarıyla beraber daha güçlü şekilde döndüğümü söyleyebilirim. Çünkü amacınız bu sakatlıklar sonrasında hızlı bir şekilde dönebilmek. Çok daha güçlü şekilde, çok daha çalışarak geriye dönebilmek." sözlerini kullandı.

"DERBİ OYNAMAK EN GÜZEL HİSLERDEN BİRİ"

Sakatlık sürecinde taraftarlardan aldığı güzel mesajlar için teşekkürlerini sunan Kadıoğlu, Galatasaray maçıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, maç hazırlıklarını iyi yaptıklarını belirterek, “Şu an itibarıyla hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar… bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve motivasyon anlamında da gerçek anlamda motivasyonumuz çok yüksek. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz.” dedi.

Ferdi Kadıoğlu, derbide oynamanın bir futbolcu için en güzel hislerden biri olduğunu şöyle ifade etti:

“Genç bir oyuncuyum ama daha önce de kariyerimde oynamış olduğum büyük derbiler var. Benim açımdan harika bir his. Futbolcuysanız bunlar tabii ki sizin için en güzel hislerden bir tanesi oluyor. Bizler de aynı şekilde oynayacağımız derbide taraftarlarımızın desteğiyle beraber en iyimizi sergilemek istiyoruz. Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz.”

"HAFTALAR GEÇTİKÇE DAHA İYİYİZ"

Yakalanan galibiyet serisiyle birlikte takımda oluşan pozitif havayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, “Ben her hafta daha iyisini sergilediğimizi düşünüyorum. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takımıma yardım edemediğim süreçte de çok mutluydum aldığımız galibiyetlerden ve ortaya koyduğumuz iyi oyundan dolayı. Son maçta da skor 3-0’ken oyuna girdim. Kendimi çok mutlu hissettim. Uzun süren sakatlık periyodundan sonra o maçta dakikalar almak mutluluk vericiydi. Takımımla gurur duyuyorum. Aldıkları galibiyet serisinde dolayı mutuyum. Umarım bu serimiz daha da sürer ve şu an itibarıyla takım arkadaşlarım yüksek bir motivasyon sergiliyor saha içerisinde ve dolayısıyla olumlu sonuçlar geliyor. Takımımla gurur duyuyorum.” dedi.

Kadıoğlu, takımda 'genç-tecrübeli' ayrımının olmadığını belirterek, "Buradaki her oyuncunun birbiriyle güçlü ve samimi ilişkisi var. 17 yaşında da olsa 34 yaşında da olsa sahada en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Burada oynayan oyuncuların bir kalitesi var. Zaten eğer iyi oyuncuysanız saha içinde veya antrenmanlarda birbirinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla yaşın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların arasında iyi bir ilişki var. Tecrübeli oyuncular gençlere bu anlamda çok yardımcı oluyor ve bana göre çok güzel bir nokta.” diye konuştu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe forması giydiği için çok mutlu olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu, kendisiyle beraber genç futbolcuların yer aldığı imza törenine ilişkin şunları söyledi:

“Benim içi özel bir andı. Kulüp için de aynı şekilde çünkü çok fazla genç oyuncuyla beraber imza tören düzenlendi. Genç oyuncularla beraber sahada olmak mutluluk verici. Umarım aynı anda birlikte oynama fırsatını da yakalayabiliriz. Bu benim için gurur dolu bir an olurdu. Ben kişisel olarak hafta hafta, gün gün çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Umuyorum gelecekte Fenerbahçe’yle çok fazla kupalar kazanırım. Başarılı olmak adına Fenerbahçe formasıyla maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum."

"TÜRK MİİLLİ TAKIM SEÇİMİ GURUR VERİCİ BİR ANDI"

Ferdi Kadıoğlu, kendisine milli takım tercihiyle ilintili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

“Benim açımdan gurur verici bir andı. Hem benim he ailem açısından gurur doluydu. Ailem de aynı şekilde benimle gurur duydu. Onların almış olduğum her kararda beni destekledikleri için çok mutluyum. Bir noktada üzgünüm çünkü sakatlığımdan dolayı Türk Milli Takımının son oynadığı maçlarda kadroda olamadım. Türk Milli Takımı için oynayamadım ama gerçekten gitmeyi, takıma yardım etmeyi çok isterdim. %100 hazır değildim, dolayısıyla katılamadım. Umarım Türk Milli Takımıyla beraber çok fazla maça çıkarım. O anları sabırsızlıkla bekliyorum. Takımda, Fenerbahçe’de oynayanlar var, onlarla da konuşuyorum. Umuyorum ki Milli Takım Teknik Direktörümüz haziranda beni çağırır, ben de katılırım.”

Başkan Ali Koç'un da bu süreçte kendisine yardımcı olduğunu belirten Ferdi, “Bu süreç içerisinde çok fazla insanla görüştüm. Sayın Başkanımız da o görüştüğüm insanlardan biriydi. Herkesin bu konuyla alakalı birçok fikri vardı. Ben de kişisel olarak kararımı verdim. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye Milli Takımı için oynayacağım için çok mutuyum ve oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bu hayalim haziran ayında gerçekleşir.” dedi.

Ferdi Kadıoğlu, sözlerini Galatasaray derbisi öncesi destek çağrısıyla noktalandırdı:

“Taraftarlarımızdan isteğim, beklentim maçın son dakikasına kadar destek olmaları. Maç içerisinde ne olursa olsun onların desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde desteklerinden dolayı yanlarımızda oldukları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle son maçlarda gösterdikleri destekler harikaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Umuyorum taraftarlarımızın desteğiyle beraber güçlü ve pozitif bir enerjiyi saha içinde sergileme imkanı yakalarız.”