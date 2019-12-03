Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11’de yer aldı.

Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11’de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü. Genç futbolcu oynadığı güzel futbolu 1 gol 1 asistle süsledi ve Ersun Yanal'a 'Ben hazırım' mesajı verdi!

Fenerbahçe 15 ve 16. dakikalarda skoru 2-0'a getirirken Ferdi bu gollerde başrollerdeydi.

15. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe açtığı ortaya Deniz Türüç çok iyi yükseldi ve direğe çarpan top ağlarla buluştu.

16. dakika oynanırken genç yıldız bir kez daha sahne aldı ancak bu kez golü kendisi attı. Önde yaptığı baskıyla savunmanın hatasından faydalanan Ferdi Kadıoğlu topu boş kaleyle buluşturdu.

20 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Gaziantep ve Başakşehir mücadelelerinde oyuna sonradan girmişti. Gaziantep FK havalarını havalandıran Ferdi, Başakşehir maçında da 3 puanı getiren golün hazırlayıcısı olmuştu.