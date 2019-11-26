26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak zirve yolunda çok önemli 2 puandan olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro tercihi ve değişiklikleri tartışılmaya devam ediyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre hücum hattında Max Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç gibi önemli eksikleri bulunan sarı-lacivertlilerde Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc'ı hiç düşünmemesi dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde deplasmanda kazandığı iki maçtan biri olan Başakşehir galibiyetinin mimarı olan bu iki ismi adeta sildi. Son dönemde yaşanan sakatlıklara rağmen bu iki isim hiç süre alamazken bunun baş nedeninin oyuncuların fiziksel olarak Yanal tarafından yetersiz bulunmalarının olduğu kaydedildi. Kulübün gelecek için ciddi yatırımlar yaptığı iki ismin Yanal tarafından hiç düşünülmemesi taraftarın da tepkisini çekti.
FERDİ 1 GOL, 1 ASİST ÜRETTİ
Fenerbahçe'ye geçen sezon başında büyük ümitlerle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ligde sadece ilk 4 haftada sonradan oyuna girip şans bulurken 87 dakika sahada kaldı. Gaziantep maçında gol atan, zorlu Başakşehir maçında ise asistiyle geri dönüşte pay sahibi olan Ferdi, Alanyaspor maçında yine kenardan oyuna girse de etkili olamadı. 20 yaşındaki futbolcu, sonrasında da formayı unuttu.
ZAJC, BAŞAKŞEHİR MAÇININ KAHRAMANLARINDAN
Kanarya'nın geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli ekibinden 3.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Miha Zajc ise Başakşehir maçında kendini gösterdi. Geriye düşülmesine rağmen 2-1 kazanılan maça hareket getiren Zajc, galibiyet golünde de pay sahibiydi. Ancak Sloven futbolcu, 1-1 biten Trabzonspor ile 1-0 kaybedilen Antalyaspor maçında etkili olamadı. Sonrasında da kulübeye hapsoldu.
DEĞİŞİKLİKLERDE ANTALYA MAÇI MİLAT
Öte yandan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diğer durumda Yanal'ın değişiklikleri. Ligdeki Antalyaspor maçına kadar değişikliklerde ofansif tercihler yapan Ersun Yanal, ilk 7 haftada yaptığı 21 değişikliğin 13'ünü hücum oyuncularını kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı Antalyaspor maçından sonraki 5 haftada ise yaptığı 15 değişikliğin sadece 4'ünde tercihini hücum oyuncularından yana kullandı. Yanal bu süreçte orta saha ve defans oyuncularına şans verdi.
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