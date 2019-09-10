Hollanda U21 Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Gelderlander'e konuşan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda yaşadıklarını anlattı.

Haberde oyuncunun kaslarındaki artışa dikkat çekilirken Ferdi, çok fazla kuvvet idmanı yaptıklarını ve kas kütlesinde 4 kilogramlık artış olduğunu aktardı. Fenerbahçe'deki 2. sezonuna iyi başladığını söyleyen genç oyuncu, Gazişehir maçındaki atmosferi unutamadığını ifade etti: "Çizgiye indim, kaleci ile karşı karşıya kaldım ve golü attım. Seyirci coştu, ben de çıldırdım. Duygularım normal değildi. Bunu asla unutmayacağım."

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonla ilgili ise "Takım kötü gittiği için şanssızdım. Durum böyleyken teknik direktöre gidip beni neden oynatmıyorsun demek kolay değil. Kadrodaki en genç oyuncuydum. Benim iyi olacağımı görüyorlardı" dedi.

Kötü geçen sezonun ardından ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Ferdi, "Menajerimle birlikte Hollanda ve Belçika'daki daha çok oynayabileceğim ihtimalleri değerlendirdik. Oynamak istiyordum. Sadece yedek kulübesinde oturunca sezon kolay geçmiyor. Bu sezon başında her şey değişti. Kamp gerçekten iyi geçti. Bayern Münih ve Real Madrid'e karşı oynadım. Marcelo ile karşılaştım, bunu daha önce sadece FIFA oyununda yapabiliyordum. Sezon başı kampı ve sezona iyi başlamam ödül gibi geliyor. Kendime hep inandım. Şimdi sonucunu alıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki hayatından da bahseden Ferdi Kadıoğlu şunları söyledi:

"İstanbul'da babamla yaşıyorum, annem kız kardeşimle Arnhem'de. Babamla sürekli futbol hakkında konuşuyoruz. Deniz manzaralı bir evde oturuyoruz. Ben kulüpteyken o ailesini ziyaret ediyor ya da bir şeyler izliyor. İki televizyonumuz var, biri Türkiye Ligi için, biri Hollanda Ligi için. NEC Nijmegen maçlarını izlemeye çalışıyorum."

Türkçe konuşamadığını itiraf eden genç oyuncu, "Annem Hollandalı olduğu için evde Felemenkçe konuşuyorduk. Haftada 1 Türkçe dersi alıyorum. Dili zor buluyorum. Neyse ki her gün kulüpte 3 tercüman bulunuyor" diye konuştu.

Ferdi'nin NEC'te forma giyerken omzunda top filesiyle gezdiği Fenerbahçe'de bu işler için malzemeciler bulunduğu da okuyuculara aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin NEC'e bonservisinin taksitlerini ödemediği iddiaları için 'Bu konuda bilgim yok' açıklamasını yaptı.

Son olarak Türk futboluyla ilgili deneyimlerini aktaran Ferdi'nin açıklamaları şöyle:

"İstanbul'da dört büyük kulüp var: Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş. İnsanlar o hafta oynanacak maç için yaşıyor. Paralarını evlerinden çok kombine kart için harcamayı tercih ediyorlar. Tuttukları takım yenilirse bütün hafta hasta olurlar. Fenerbahçe'nin stadında 50 bin kişinin oluşturduğu bir atmosfer var. İstanbul'a gelen herkesin maça gitmesini tavsiye ederim. Böyle bir şeyi yaşamalısınız."

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