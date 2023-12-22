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        Haberler Yaşam Feraye İsminin Anlamı Nedir? Feraye İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Feraye isminin anlamı nedir? Feraye ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Feraye isminin de farklı anlamları vardır. İşte Feraye adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 00:43 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:43
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        Feraye isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Feraye ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Feraye isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        FERAYE ADININ ANLAMI NEDİR?

        Feraye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Feraye ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Feraye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        FERAYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Feraye ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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        • Bilim, hikmet, ilim.
        • Ay ışığı, ayın parlaklığı.

        FERAYE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Feraye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Feraye adını koymak caizdir.

        FERAYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Feraye ismini kullanan 519 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Feraye ismini kullanan 100 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Feraye ismini kullanan 27 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Feraye ismini kullanan 45 kişi bulunmaktadır.

        FERAYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Feraye ismine sahip insanlar son derece hassas ve duygularını en derinde yaşarlar. Bu sebeple zamanın büyük bölümünde sessiz kalmayı, sakinlik içinde olmayı tercih ederler. İncinmek ve incitmekten çok fazla çekinirler. Duyguları çok yoğundur ve hisleri çok kuvvetlidir. Bir olay yaşanmadan önce sezgileriyle doğru tahmin yapabilirler. Çevresindekiler tarafından çok sevilirler ve saygı duyulurlar. Kariyerlerinde de başarı ve maddi kazançları oldukça kuvvetlidir.

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        Olumlu yönleri

        Hırslı, korkularıyla yüzleşen, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenen, paylaşımcı, sabırlı, derin, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırmacı, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen, konsantre, detayları seven.

        Olumsuz yönleri

        Rahatına düşkün, hiçbir şeyden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, zevklere fazla düşkünlük, sürekli erteleyen, her şeye katlanan, tereddütlü, kararsız.

        FERAYE İSMİNE BENZER İSİMLER

        Feraye isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı üçtür.

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        Evin isminin anlamı

        İlk beş harfi ses uyumu olan isimler

        Feray

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Ferah , Ferahnaz , Feraset , Ferahnur , Ferahet , Ferahfeza , Ferahna

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

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        Feride , Ferda , Feriha , Ferdane , Ferihan , Feryal , Feriştah

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

        Piraye , Nuraye

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Gaye , Kifaye , Semaye , Minaye , Paye , Daye , Saye

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Fethiye , Fevziye , Fehmiye , Feyziye , Fecriye , Ferdiye , Ferdaniye

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Fadime , Fikriye , Fatime , Fahriye , Fehime , Fadile , Fazile

        Feraye ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Feramuz , Ferahi , Ferahim , Feramez , Feramuş , Ferhat , Ferdi , Ferit , Ferhan , Feridun , Paye , Saye

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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