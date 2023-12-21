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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Evin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EVİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Evin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Evin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Evin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EVİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Evin ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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Çok taneli başak.

Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü.

Bir şeyin içindeki öz, cevher.

EVİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Evin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Evin adını koymak caizdir.

EVİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Evin ismini kullanan 22.281 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Evin ismini kullanan 3.167 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Evin ismini kullanan 324 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Evin ismini kullanan 699 kişi bulunmaktadır.

EVİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Evin ismine sahip bireyler farklı, çağdaş, orijinal, sıra dışı ve ilerici bir bakış açısına sahiptir. Sosyal yaşamında özgürlüğüne çok düşkündürler, ancak insanlarla da bir arada olmayı başarırlar. Arkadaş canlısı oldukça hümanisttir, arkadaşlığa öyle önem verir ki, arkadaşlarını özel yaşamından daha değerli izlenimi yaratabilir. İlgi odağı konuşmalar yapar fakat iyi bir dinleyicidir. Dışarıdan bakıldığında sakin, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir izlenim bırakır ancak şartlar değiştiğinde, o kadar da zararsız olmadığı anlaşılır.

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Olumlu yönleri

Yaptığı işe önem veren, tutumlu, esnek, zeki, mantıklı davranan, gerçekçi, yetenekli, disiplinli, mükemmeliyetçi, titiz, düzenli, çevresinden takdir bekleyen, amacına düşkün, sabırlı, sağlığına önem veren, el becerileri yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip, prensipli, çalışkan, detayları görebilen, yardım sever, pratik zekalı, anlayışlı

Olumsuz yönleri

Eleştirilerden hoşlanmayan, aşırı gururlu, aşırı hırslı, geri planda kalamayan, hep ön planda olmak isteyen

EVİN İSMİNE BENZER İSİMLER

Evin isminde bulunan harf sayısı dört, hece sayısı ikidir.

İçinde Evin geçen isimler

Nevin , Sevinç , Şevin , Sevin , Gülsevin , Levin , Devin

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Havin , Pervin , Lavin , Dilvin , Ervin , Şervin , Kavin

Evin ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

Sevin , Hevin , Sevindik , Ersevinç , Aysevin , Evirgen , Elvin , Şervin , Alvin , Ersevin , Artvin

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