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Haberler Yaşam

Fenomen kedi 3 ayda 50 bin kilometre yolculuk yaptı

Trabzon'da 34 yaşındaki TIR şoförü Samet Ayyıldız'ın yolda yaralı bulup, sahiplendiği kedinin sosyal medya fotoğrafları, büyük ilgi gördü. 3 aydır sahibi ile birlikte TIR'da yaklaşık 50 bin kilometre yolculuk eden kedi için yuva aradığını belirten Ayyıldız Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor dedi

13.12.2021 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Fenomen kedi 3 ayda 50 bin kilometre yolculuk yaptı
DHA

Trabzon'da bir nakliye şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız, 3 ay önce Bolu'da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti.

DHA'nın haberine göre Ayyıldız, yaralı kediyi veterinere götürüp, tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Ayyıldız, 3 aydır TIR'da birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı.

Kedinin görüntüleri, büyük ilgi gördü.

'HAFTALARCA BİBERONLA BESLEDİM'

'Yol arkadaşım' dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, "Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip, gittim. Yavru kedi yolda öylece ağlıyordu, bırakmadım. Hemen alıp veterinere getirdim, tedavi oldu. Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Sürekli yollarda stresli bir işimiz var. Kedi, bana yol arkadaşı oldu" diye konuştu.

'CAM KENARINDA YOLU İZLİYOR'

Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız "Bazen kucağıma yatıyor, bazen ayağımın altına giriyor. Koltukta oturuyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum" dedi.

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