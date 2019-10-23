Fenjilyan Krem; içeriğinde doğal malzemeler bulunan gündüz kremi, gece kremi, yüz kremi ve göz kremi etkilerinin bir arada toplandığı bir üründür. Ayrıca 20 faktörlük güneş koruyucu özelliği de bulunmaktadır. Fenjilyan Krem Unisex bir krem olduğundan dolayı hem erkekler hem de bayanlar kullanabilmektedir.

Fenjilyan Kreminin Faydaları Nelerdir?

Ciltteki lekelerin giderilmesini sağlar.

Gözaltında oluşan morlukları hafifleterek, kaybolmasını sağlar.

Tüm ciltler kullanabilmektedir.

Cildi gençleştirerek, sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Ciltteki kolajen üretimini artırarak gerginleşmesini sağlar.

Cilt üzerinde meydana gelen renk farklılıkların giderilmesini sağlayarak cilt tonunu eşitler.

Mimik kırışıklıklarının giderilmesini sağlar.

Güneş nedeniyle oluşan lekelerin görünümünü hafifletir.

Fenjilyan Kremi Nasıl Kullanılır?

Fenjilyan kremi cilt için göz çevresi, yüz ve boyun kırışıklıkları için kullanılabilmektedir. Göz çevrenize uygularken; aşağıdan yukarıya olacak şekilde dairesel hareketlerle uygulamanız gerekmektedir. Diğer bölgelere de uygularken mutlaka dairesel hareketlerle uygulamalısınız. Bu şekilde uygulandığında kan dolaşımınızı hızlanacak ve fenjilya krem daha hızlı etki edecektir. Her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kere uygulanabilmektedir. Ayrıca nemlendirici özelliği bulunmasından dolayı gün içerisinde de kullanabilirsiniz. İçeriğinde anti- aging işlevi bulunduğundan ellerinize de sürebilirsiniz. Ellerin üzerindeki kırışıklıkları ve yaşlanmanın neden olduğu lekelerin düzelmesine de yararlı olmaktadır.

Cildiniz hassassa ve alerjik reaksiyon gösteriyorsa cildinizin bir bölgesinde deneme yapmadan veya doktorunuzla görüşmeden kullanmayınız. Bu kremi kozmetik mağazalarından ve eczanelerden edinebilirsiniz.