Fenerbahçe, Jailson'un Çin ekibi Dalian'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"