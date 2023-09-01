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        Fenerbahçe’nin rakiplerini tanıyalım

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda yer alacak olan Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da Bulgaristan ekibi Ludogorets ve Danimarka takımlarından Nordsjaelland ile ilk kez mücadele edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:36
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        Fenerbahçe'nin rakiplerini tanıyalım
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri Monaco’da yapılan kura çekimiyle gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin H Grubu'nda Bulgaristan’dan Ludogorets, Slovakya ekibi Spartak Trnava ve Danimarka takımlarından Nordsjaelland mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets ve bir diğer rakibi Danimarka’nın Nordsjaelland takımı ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, gruptaki üçüncü rakibi olan Spartak Trnava ile ise 3. kez karşılaşacak.

        Sarı-lacivertlilerin grubunda en dikkat çeken rakiplerden biri Bulgaristan Süper Lig takımlarından Ludogorets oldu. Geçen sezon Bulgaristan Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Ludogorets aynı yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayıp, UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmuştu. Maçlarını Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan 6 bin kişi kapasiteli Ludogorets Arena’da oynayan Bulgaristan ekibinin kadro değeri ise 40 milyon Euro. Ludogorets kadrosunun en değerli oyuncusu konumunda ise 5 milyon Euro ile Gana asıllı Bulgar oyuncu Bernartd Tekpetey bulunuyor.

        Ludogorets’in teknik direktörlük koltuğunda ise Bulgar teknik adam Ivaylo Petev oturuyor. Takımın başına geçen sezon gelen 48 yaşındaki teknik direktör, daha önce Bosna Hersek Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı.

        NORDSJAELLAND İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

        Fenerbahçe’nin Avrupa’da ilk kez karşılaşacağı bir diğer takım Danimarka’dan Nordsjaelland. Bu sezon Danimarka Süper Ligi’nde averajla lider olan Nordsjaelland, karşılaşmalarını 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park Stadı’nda oynuyor. Danimarka temsilcisinin güncel kadro değeri 27 milyon Euro olurken, takımdaki en değerli oyuncu olarak da 5.5 milyon Euro ile Danimarkalı oyuncu Marcus Ingvartsen dikkat çekiyor.

        Son olarak Avrupa arenasında 2018/2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde mücadele eden Nordsjaelland, 3. eleme turunda karşılaştığı Sırbistan ekibi Partizan’a iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

        KADRO DEĞERİ EN AZ TAKIM SPARTAK TRNAVA

        Fenerbahçe, Slovak rakibi Spartak Trnava ile Avrupa’da daha önce 1 kez eşleşti. Daha önce 2018/2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D grubunda Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele eden Slovakya ekibi, sarı-lacivertli ekiple 2 karşılaşmada mücadele etmişti. Spartak Trnava, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına ön elemeden geldi. 2. eleme turunda Auda’yı geçen Slovak ekibi, 3. turda ise Lech Poznan’ı eledi. Play-offta Dnipro ile eşleşen Trnava, rakibini turnuvanın dışına iterek, gruplara katılma hakkı kazandı. Slovakya ekibi, geçen sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turunda elenmişti.

        Spartak Trnava’nın güncel kadro değeri 7 milyon 25 bin Euro. Bu değer H Grubu'nda en düşük kadro değeri olurken, en değerli futbolcu ise 600 bin Euro ile Slovak stoper Sebastian Kosa. Spartak Trnava'yı Michal Gasparik çalıştırırken, Slovak ekibi maçlarını da 19 bin 200 seyirci kapasiteli Anton Malanski Stadı’nda oynuyor.

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