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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU! Feyenoord'u elemesi durumunda... Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

        Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri ve play-off turu maç tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:40
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        • 1

          Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler sorusu yanıt buldu. Bugün yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Devler Ligi kurasının ardından sarı-lacivertlilerin 3. eleme turunda Feyenoord'u geçerse Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmak için karşılaşacağı muhtemel takımlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri ve maç takvimi…

        • 2

          FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

          Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

          Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off'ta Nice – Benfica eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

          Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

        • 4

          FEYENOORD'A ELENİRSE...

          Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

        • 5

          Bütün eşleşmeler şu şekilde:

          ŞAMPİYONLAR YOLU

          Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

          Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

          Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

          Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

          Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

        • 6

          LİG YOLU

          Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

          Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

        • 7
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