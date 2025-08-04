Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler sorusu yanıt buldu. Bugün yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Devler Ligi kurasının ardından sarı-lacivertlilerin 3. eleme turunda Feyenoord'u geçerse Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmak için karşılaşacağı muhtemel takımlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri ve maç takvimi…