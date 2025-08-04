Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri ve play-off turu maç tarihleri...
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Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler sorusu yanıt buldu. Bugün yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Devler Ligi kurasının ardından sarı-lacivertlilerin 3. eleme turunda Feyenoord'u geçerse Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmak için karşılaşacağı muhtemel takımlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri ve maç takvimi…
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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off'ta Nice – Benfica eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.
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FEYENOORD'A ELENİRSE...
Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.
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Bütün eşleşmeler şu şekilde:
ŞAMPİYONLAR YOLU
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
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LİG YOLU
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
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