Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe'de bu sezon kritik gollere imza atan Michy Batshuayi için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.
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Fenerbahçe'nin 'yedek' golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atarak takımının Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki ilerleyişinde büyük pay sahibi oldu.
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Belçikalı yıldız, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin yeniden gözdesi haline gelirken, İngiliz basınından bomba bir iddia geldi.
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Givemesport'un haberine göre İngiltere Championship'te 2. sırada yer alan ve Premier Lig için planlamalara başlayan Leeds United, transfer listesinin ilk sırasına Michy Batshuayi'yi yazdı.
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Haberde; 30 yaşındaki golcünün sene sonu sarı-lacivertliler ile sözleşmesinin sona erecek olmasına ve Premier Lig tecrübesi olduğuna da değinildi.
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Daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp, 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Batsman için, "Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.
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Batshuayi, ilk olarak 2016-17 sezonunda Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olarak İngiliz futboluna adım attı. Burada pek fazla şans bulamayan ve kiralanan futbolcu, Crystal Palace'ta da 2 sezon kiralık olarak forma giydi.
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İsmail Kartal'ın, santrfor mevkiinde ilk 11'de Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya daha fazla şans vermesine karşın Michy Batshuayi de muhteşem istatistikler yakaladı.
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Bu sezon sarı-lacivertli formayla 36 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu maçların birçoğunda oyuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, 21 gol ve 3 asist ile 24 gole doğrudan katkı sağladı.
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.
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