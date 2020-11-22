PEROTTI: ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN

Bir oyuncu için goller atmak çok önemli. Çok mutluluk verici. Önemli olan 3 puanın gelmesi. Maç berabereyken golümü attım ve oyunun kontrolünü aldık. Milli maç arasından önceki kötü sonuçtan sonra bizim için bu skor çok iyi oldu. Kazanmak çok önemliydi. Milli aradan önce mağlup olarak ligdeki konumumuzu kaybetmiştik. Bol gollü bir galibiyet oldu, takımın özgüveni yerine geldi. Penaltıyı normalde Sosa atmalıydı, bana bıraktı. Bu çok güzel, çok önemli. Böyle devam edeceğiz. (29 penaltıda 28 gol, tek kaçan penaltısı direkten) Bu penaltılar için çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra kalecilerle penaltı çalışıyoruz. Bu nedenle kalecilerle ilişkim de çok iyi. Daha iyi atmaya çalışıyorum sürekli.