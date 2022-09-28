Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nda kaçırdığı penaltıyla gündeme geldi.

Ülkesi Ekvador'un Japonya ile 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçında 83. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Valencia, vuruşunda kaleciyi aşamadı.

Valencia, bu sezon Dinamo Kiev'le oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında da penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

Kritik maçın 70. dakikasında penaltı kazanan sarı-lacivertliler, beraberlik fırsatı yakalamıştı. Fakat topun başına geçen Enner Valencia, penaltıyı kaçırmıştı.

Valencia, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 7 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.