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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:00 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:00
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        • 1

          İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 50. dakikada Manaj'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, 68. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yine Dzeko'nun ayağından 75. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan da 4-1 galip ayrıldı.

        • 2

          Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste net pozisyonlar üretse de golü bulamadı. Müsabakanın 17. dakikasında Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, golün ardından da baskılı oyununa devam etti. Mücadelenin 42. dakikasında bu sefer İrfan Can Kahveci ile golü bulan Fenerbahçe, soyunma odasına da 2-0 üstün gitti.

        • 3

          Fenerbahçe, bu galibiyetle rakibi Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hataya yer vermedi ve puanını 37'ye yükselterek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

        • 4

          DZEKO SUSKUNLUĞUNU BOZDU

          Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 3 maçlık aranın ardından gol atmayı başardı.

        • 5

          Ligde son dönemde gol yollarında sessiz kalan 37 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

        • 6

          Dzeko, 75. dakikada attığı golle 3 maç aranın ardından ağları havalandırdı. Dzeko'nun 68. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından Alaaddin Okumuş'un kendi kalesine attığı gol olarak değiştirildi.

        • 7

          Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

        • 8

          Ligde şu ana dek 11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen İsmail, diğer 2 müsabakada ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

        • 9

          İsmail Kartal, 3 sarı kartla ceza sınırında olan oyuncusunu bu sezon ilk defa yedek soyundurdu.

        • 10

          Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

        • 11

          Sezona gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, şu ana dek Avrupa'da 3, ligde ise 6 kez gol atma sevinci yaşarken, her iki kulvarda toplamda 6 asist yapmıştı.

        • 12

          Ligde son olarak Hatayspor filelerini havalandıran Szymanski, sırasıyla Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Szymanski, söz konusu süreçte ayrıca Avrupa'da oynadığı 3 karşılaşmada da gol atmayı başaramamıştı.

        • 13

          Müsabakanın 17. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan Szymanski, ligde 4 toplamda ise 7 maçlık aranın ardından fileleri havalandırdı.

        • 14

          Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

        • 15

          Müsabakanın 58. dakikasında kendisini yere bırakan 27 yaşındaki oyuncunun önce saha içinde tedavisi gerçekleştirildi.

        • 16

          Hakem Bahattin Şimşek, 59. dakikada sedyeyi oyun alanına çağırdı ancak Crespo tedavisinin ardından yürüyerek oyun alanını terk etti.

        • 17

          Hemen ardından oyuna dönen Crespo, 65. dakikada ise yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

        • 18

          İRFAN CAN'IN 6. GOLÜ

          Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, skor katkısını sürdürdü. Bu sezon kariyerinin gol yollarında en iyi dönemini geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ligde şu ana dek 5 gol 3 asistle oynarken, Avrupa'da da 4 gol bulmuştu. İrfan Can, müsabakanın 42. dakikasında attığı golle ligdeki 6. golüne ulaştı.

        • 19

          Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuları İrfan Can Kahveci'ye sevgi gösterisinde bulundu.

        • 20

          Karşılaşma öncesinde İrfan lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcunun 42. dakikadaki golünün ardından oyuncuya alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

        • 21

          Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred Rodrigues, performansıyla takdir topladı. Maç boyunca çok etkili bir görüntü sergileyen Fred, 74. dakikada oyundan çıkarken taraftarlar alkış ve tezahüratlarla oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu.

        • 22

          Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zaman geçirildiği gerekçesiyle maçın dördüncü hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'ın üst üste zamanı geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren Kartal, 14. dakikada idari menajer Emir Yolaç ile dördüncü hakemin yanına giderek şikayette bulundu.

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