Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak mı?
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilcileri katıldı. Kura çekimi gerçekleşirken Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağına dair gelişmeler yaşandı. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak mı?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, bugün saat 14.20’de kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Kura çekimi sırasında Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılım durumu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alacak mı? İşte, konu hakkında merak edilen detaylar...
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FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAK MI?
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığını duyurdu.
ZTK 4. eleme turunun sona ermesiyle birlikte yaşanan bu sıcak gelişme, taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.
Sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek turnuvada yer almayacağını bildirdi.
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TFF'DEN HENÜZ YANIT GELMEDİ
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmak istemediği yönündeki talebine TFF'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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