Fenerbahçe Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
- Başkan
Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim
- Yönetim Kurulu üyeleri
Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi
Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi
Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu
Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi
Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü
Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe
Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi
Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans
İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi
Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi
Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi
- Yönetim Kurulu Yedek üyeleri
Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi
Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri
İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi
Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü
İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi
Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü
Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri
Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi