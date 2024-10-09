Fenerbahçe'yi eski futbolcuları sırtlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Fenerbahçe yeni transferlerinden katkı alamadı. Sarı-Lacivertlileri geçen sezonun yıldızları taşımaya devam ediyor. İşte detaylar...
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Transfer döneminde kasasından yaklaşık 50 milyon euro çıkan Fenerbahçe'de takımı geçen sezonun yıldızları taşımaya devam ediyor.
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38 yaşındaki Edin Dzeko formayı En-Nesyri’ye kaptırmadan kadrodaki yerini korumayı başardı.
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Bosnalı forvet, sezona harika bir başlangıç yaparak çıktığı 13 resmi maçta 9 gol attı ve iki de asist yaparak dikkat çekti.
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Deneyimli oyuncu, Jose Mourinho'nun hücum hattındaki vazgeçilmez ismi haline geldi.
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Fenerbahçe’nin bu sezonki bir diğer öne çıkan ismi ise 35 yaşındaki Dusan Tadic.
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Geçen sezon sol kanatta oynayan Sırp futbolcu, Maximin’in bu bölgeye transfer edilmesiyle Mourinho tarafından sağ kanatta değerlendirildi.
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Şu ana kadar Fenerbahçe'nin tüm resmi maçlarında forma giyen tecrübeli Sırp futbolcu, 5 gol ve 4 asistle takımına ciddi katkı sağladı.
Fenerbahçe’nin attığı 27 golün 14’ü Dzeko ve Tadic ikilisinden geldi.