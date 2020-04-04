Roma'yla adını dünya futboluna duyuran teknik direktör Eusebio Di Francesco'dan Türkiye itirafı...

50 yaşındaki İtalyan teknik adam, koronavirüs sürecinde yaptıklarını anlatırken, "İngilizce çalışıyorum. Skype üzerinden görüşmeler yapıyorum. Her türlü yeni tecrübeye açığım. Sassuolo'da çalışırken ve son dönemde Premier Lig'den bazı kulüplerden teklifler aldım. Son dönemde Türkiye'den bir teklif geldi. Ayrıca, bazı milli takımlardan da teklifler oldu. Opsiyonlarıma bakıyorum" dedi.

Ersun Yanal'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Di Francesco'ya teklif yapan kulüp olduğu konuşuluyor.

KARİYERİ

2008'de teknik direktörlüğe başlayan Di Francesco, Virtus Lanciano, Perasca ve Lecce'de görev yaptıktan sonra 2012'de Sassuolo'nun başına geçti. Burada 5 sezonda başardıklarıyla Roma'nın teknik direktörü oldu. 2 sezon boyunca Roma'yı çalıştıran İtalyan hoca, sportif direktör Monchi'nin kulüpten ayrılmasıyla macerasını tamamladı. Bu sezona Sampdoria'nın başında başlayan Eusebio Di Francesco, 8 maç sonra görevden alındı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL

Roma ile ligdeki ilk sezonunda 2. Napoli'nin 14 puan gerisinde 3. sırada yer bulabildi. 2. sezonunun ortasında görevine veda etti.

2017/2018 sezonunda Roma'nın başında Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde Liverpool'a 5-2 mağlup oldukları maçın rövanşında 4-2 kazansalar da finali kaçırdılar. 2018/2019'da ise Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'yu geçemediler.

Di Francesco'nun kariyerinde Serie B şampiyonluğu dışında bir kupa başarısı bulunmuyor.