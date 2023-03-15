Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique´nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı. Lincoln Henrique'nin sahalara geri dönüşünün uzun süreceği ve bu sezonu kapatmış olabileceği tahmin ediliyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique´nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."