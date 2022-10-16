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Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan geçmiş maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 66-11, gol sayısında da 193-71 üstünlüğü var. İşte, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçına dair detaylar...

16.10.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süper Lig'de, 105.kez karşılaşacak Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı, heyecanla bekleniyor. Kapalı gişe olarak oynanacak maçta, biletler tükendi. Peki, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçına dair detaylar....

  • FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, 17 Ekim Pazartesi günü yani yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

    Saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak maç, hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

    Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

  • FENERBAHÇE'DEN 5 KAYIP

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşılamasında 5 isim yer alamayacak.

    Fenerbahçe takımından; Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, maçta forma giyemeyecek.

    Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

  • KARŞILAŞMA KAPALI GİŞEDE OLACAK: BİLETLER TÜKENDİ

    MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi.

    Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.

  • LİGDE 105. KARŞILAŞMA

    Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

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