Mertcan Ayhan için karşı karşıyalar

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan için transfer savaşı çıktı.

Alman basınında çıkan haberlere göre tüm İstanbul kulüpleri 16 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirirken Fenerbahçe ve Galatasaray ise resmi teklif yapmış durumda.

Schalke 04'ün 16 yaşındaki yıldızın bonservisini satmaya sıcak olduğu belirtilirken Mertcan Ayhan'ı Roma'nın da takip ettiği kaydedildi.

2014'ten bu yana Schalke 04'te forma giyen 16 yaşındaki futbolcu aynı zamanda A Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da kardeşi.