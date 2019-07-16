16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Transfer döneminin birinci civcivli zamanları başladı. İkinci civcivli zamanı da 8 Ağustos'ta İngiltere'de transfer bittiğinde ve Avrupa Kupası elemeleri döneminde başlayacak. 15-31 Ağustos arası 'Fırsat Transferi' dönemi olur. Başta Beşiktaş olmak üzere birçok kulübümüz bu dönemde atak yapabilir. Şimdi mevcut gündemdeki isimlerle ilgili cebimdeki bilgileri paylaşayım:
Radamel Falcao: 33 yaşında ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yıllık maaşı 7 milyon Euro. Menajeri Jorge Mendes... Türkiye'de ilgilenen kulüplere 6 milyon yıllıktan kapı açtılar. Ancak kariyerinin sonundaki oyuncular, sözleşmesinin son senesinde alınabilir oluyorlar. Şöyle ki... Falcao bu sene Monaco'da kalırsa 7 milyon Euro kazanacak.
Oysa Türkiye'den bir kulüp 5 milyon Euro'luk en az 3 yıllık bir teklif sunarsa oyuncu için cazip oluyor. Burada handikap, 33 yaşındaki oyuncuyu 36-37 yaşına kadar bağlamış oluyorsunuz.
Dolayısıyla 33 yaşındaki bir isme 5 milyon Euro'dan 3 yıllık bir teklif sunan olursa Falcao oraya gider. Şu an ne Fenerbahçe ne de Galatasaray için "Bitti" haberleri kesin olarak doğru değil.
J. Michael Seri: 4 Kulüp istiyor. İngiliz kulüpleri de dahil. Galatasaray ücret bakımından 2. sırada. Ama Şampiyonlar Ligi avantajı var.
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