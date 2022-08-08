STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln, Rossi, King, Valencia
YEDEKLER: Ertuğrul, Lemos, Osayi, İsmail, Arda, Crespo, Zajc, Bruma, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb
TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.
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JESUS LİGDEKİ İLK MAÇINDA
Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.
Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.
Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.
ÜMRANİYESPOR, SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINDA
Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşıyor... Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.
Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.
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