Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı
Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Show Haber o saldırının görüntülerine ulaştı
Giriş: 28.08.2023 - 21:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:37
Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, Bağcılar' da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.
Gölbaşı olayda hafif yaralanırken yanında bulunan iki arkadaşı ise ağır yaralandı.
Show Haber o saldırının görüntülerine ulaştı.