Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini almaya çalışıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Ülker

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Tolga, Cisse, Sadık, Sinan, Ömer Faruk, Sangare, Novak, Mert Hakan, Ademi

TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

YEDEKLER: Erce, Hosseini, Atakan, Pereira, Ahmet Canbaz, Bilal, Plaza, Diabate, Djaniny, Safa Kınalı

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

ABDULKADİR, EKUBAN VE HÜSEYİN YOK

Karadeniz ekinde Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer alamıyor.

TRABZONSPOR'UN 23 YILLIK HASRETİ

İlk 5 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alabilen Trabzonspor, rakibini 23 yıldır deplasmanda bir lig maçında mağlup edemiyor. Ligde sarı-lacivertli takımı İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen, daha sonra 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

46 YILI AŞKIN REKABETTE 128. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 159 golüne, Trabzonspor 141 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 87, Trabzonspor ise 60 gol attı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İstanbul'da geçen sezon oynanan lig maçı 1-1 berabere tamamlandı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki müsabakayı ise Trabzonspor 3-1 kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA SON 31 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi.

Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, bu süreçte rakibine karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, böylece yaklaşık 23 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta kalesinde 51 gol gördü, rakip fileleri ise 30 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 31 maçın 27'sinde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

SARI-LACİVERTLİLER 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

FENERBAHÇE LİGDE 23 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 23 lig maçında 12 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.