Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşananların ardından PFDK, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçtan men cezasını duyurdu. İşte Mourinho'nun kaçıracağı maçlar...
Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin PFDK kararlarını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'ya çıkan ceza kararını Tahkim Kurulu'na taşıyacak.
Tahkim Kurulu'nun 4 maçlık cezayı onaması halinde ise Mourinho'nun kaçıracağı maçlar şöyle:
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçında tedbirli olduğu için kenarda olamayan Mourinho 4 maçlık cezanın 1 maçını çekti.
Portekizli teknik adam Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak fakat Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine de çıkacağı için Mourinho'nun 1 maçlık cezasını kupa müsabakasında çekmesi bekleniyor.
KUPADA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.