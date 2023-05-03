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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Jesus, gol yememelerine dikkat çekerek, "İki maçlı bir eleme olacaktı. Bugün önemli olan kazanmak ya da kaybetmemekti. Takımım defansif anlamda iyiydi. Gol yemedik bugün. 8 maçtır üst üste gol yiyorduk. Bu pozitif bir gösterge. Saha içine bakınca daha iyi olan taraf bizdik." dedi.

"VAR PENALTIMIZI VERMEDİ" Joshua King ile Sivasspor kalecisi Muammer Yıldırım arasında ikinci yarıda yaşanan pozisyon için penaltı itirazında bulunan tecrübeli teknik adam, "VAR nasıl bizim penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez. Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE KUPA İHTİMALİ VAR" Son olarak Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışına değinen Jesus, "Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi, bilmiyorum. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var." ifadelerini kullandı.

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