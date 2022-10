"BAŞAKŞEHİR'E KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

"İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım. Başakşehir'e karşı kazanmak kolay değil."

"F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

"Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük. Bize her zaman inanıyorlar. Galip gelmemizde yardımcı oldular. Taraftarlarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum."