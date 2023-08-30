İsmail Kartal: Twente'yi ilk maçtaki farka rağmen ciddiye alıyoruz
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Rakibimizi farklı yenmemize rağmen ciddiye alıyoruz" dedi. Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve İstanbul'a gelen Alfredo Morelos hakkındaki soruya ise, "Morelos ile ilgili şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız ve yönetimimiz yönetiyor." diye cevap verdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Jayden Oosterwolde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan İsmail Kartal, "Maça gelince; ilk karşılaşmayı 5-1 kazanarak avantajlı skor elde ettik ama Twente’nin oyunun ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilincindeyiz. Biz de 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Rakibimizi farklı yenmemize rağmen ciddiye alıyoruz. Çok iyi ve koşan takım. Oyun içinde taktiksel anlamda opsiyonları olan bir takım. Analizlerde bunları tespit ettik. Yarın da iyi mücadele edip, kendimize yakışır oyunla galip gelerek ülkemize dönmek istiyoruz. Ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.
"MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"
Bazı mevkilerde olması gereken oyuncuların sakatlığından dolayı UEFA listesine yazmadıklarını ifade eden Kartal, "Bu bizim biraz elimizi zayıflatıyor ama ilk maçta da aynı şeyi yaptık. Kadrodaki sağlıklı oyuncularla yarın da en iyi şekilde aynı şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakip takım hocasının ‘her şey bitmedi’ açıklamasını kendisini ve takımını motive edebilme yönünden çok doğal karşılıyorum. Biraz önce de söyledim. Twente iyi top oynamaya çalışan, genç ve koşan bir takım. İlk maçı farklı kaybetmelerine rağmen kendi evlerinde kazanarak bunu telafi etmeye çalışacaklardır. Biz de bunun bilincindeyiz. Biz de yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık" açıklamasında bulundu.
"LIVAKOVIC TAKIMA UYUM SAĞLADI"
Livakovic'in takıma uyum sağladığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Livakovic çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmanlarda ortaya koymuş olduğu performansla takıma uyum sağlamış gözüküyor. Performansı bizi de gayet memnun ediyor. Dün akşam İstanbul’a gelen Morelos ile ilgili şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız ve yönetimimiz yönetiyor. Michy Batshuayi şu anda bizim kadromuzda. Bugün itibarıyla bizimle birlikte ama yarın ne olur bilemem. Bu kulübün kontrolünde. Şu anda tamamen yarınki maça odaklandım. Transferlerle ilgili konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
OOSTERWOLDE: BUARADA DA KAZANMAK İSTİYORUZ
Jayden Oosterwolde ise, “Bu benim için çok özel maç olacak. Futbol kariyerime burada başlamıştım. İlk maçı 5-1 kazanmamıza rağmen bizim için önemli maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık, bazı hatalarımız var. Onları telafi ettik. Güzel bir akşam diliyorum" dedi.
Fenerbahçe'ye geldiğinde Türk kültürüne alışma süreci ve ufak tefek sakatlıklar yaşadığını vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Belki benim için zor başlangıç oldu ama bu sezona iyi hazırlandım. Hocamın güveni ile iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu süreci bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Sol bekte oynamayı tercih ediyorum. İtalya’da da burada bu şekilde oynadım. Twente’de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim" diye konuştu.