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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rekor üstüne rekor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rekor üstüne rekor!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig ve Avrupa'da takımını zirveye taşırken, 3 farklı dönemde deplasmandaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı ve en uzun seriye imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:12
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        İsmail Kartal'dan rekor üstüne rekor!
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        Trendyol Süper Lig'de 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 9 deplasman maçında rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Son 3 deplasman maçında 12 gol atan Fenerbahçe, dış sahada toplam 23 kez gol sevinci yaşadı.

        Son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 47'ye yükseltirken, zirvedekini yerini korudu. Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan Kanarya, gol sayısını 49'a çıkardı, averajı da +34 yaptı. Süper Lig'de oynadığı 18 mücadelenin 16'sında gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, en fazla isabetli şut çeken (124), net gol pozisyonu oluşturan (78) ve en yüksek gol beklentisine ulaşan takım konumunda yer alıyor.

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        EN UZUN SERİDE İSMAİL KARTAL'IN İMZASI VAR

        Sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de başarılı sonuçlarla takımını zirveye taşıdı. Sarı-lacivertliler, lig liderliğinin yanı sıra Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal idaresindeki Kanarya, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezonu 2. tamamlarken, son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Kartal, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylelikle İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminde son 23 dış saha maçında kaybetmedi ve lig tarihinde sarı-lacivertlilerin en uzun deplasman serisine (17 galibiyet, 6 beraberlik) imza attı.

        Lig tarihinde deplasmanda üst üste 12 maç kazanma rekorunun da sahibi olan Fenerbahçe, bu seriye de Aykut Kocaman yönetiminde (Ocak 2011-Kasım 2011) ulaştı.

        30 MAÇTA 25 GALİBİYET

        2014-2015 sezonunda 46 resmi maçta 2.17 puan ortalaması elde eden İsmail Kartal, bu sezon 30 maç sonunda 2.57 maç başı puan ortalaması tutturdu. 62 yaşındaki teknik adam, bu sezonki performansla Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör arasında zirvede yer alıyor. Kartal yönetiminde Fenerbahçe, bu sezon ilk 10 lig maçını kazanarak 'en iyi sezon başlangıç rekoru'nu geliştirdi.

        Trendyol Süper Lig'de 18, Avrupa Konferans Ligi'nde 12 maça çıkan İsmail Kartal, bu süreçte 25 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 83 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 28 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi elemeleriyle başlanan 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda ilk 19 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.

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