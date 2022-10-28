Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken Rus sporcu Arina Fedorovtseva, sosyal medya üzerinden yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Fedorovtseva, yaptığı paylaşımlara rekor beğeniler ve yorumlar alıyor.