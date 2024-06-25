Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarından Jose Mourinho'ya sevgi seli! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe taraftarından Jose Mourinho'ya sevgi seli!

        Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taraftara açık antrenman yaptı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük sevgi gösterilerinde bulunup tezahüratlarla idmanı takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk olarak Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

        • 2

          İlk etap çalışmalarının ikinci gününde taraftara açık antrenman gerçekleştirildi.

        • 3

          Sabahın erken saatlerinde yaylaya gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı.

        • 4

          Futbolcuların tesislerden sahaya inmeleriyle birlikte taraftarlar tezahüratlarla destekte bulundu.

        • 5

          Sahada toplanan futbolcular alkışlarla karşılık vermesinin ardından idman ısınma ve koşularla başladı.

        • 6

          Teknik ekip tarafından belirlenen 11'lere göre savunma ve hücum çalışmasına geçildi.

        • 7

          Savunma oyuncularının topu oyuna sokması ve devamında orta sahadaki pas trafiği çalışmasında sık sık antrenörler tarafından durdurularak neler yapılması gerektiği aktarıldı.

        • 8

          Diğer sahada ise hücuma çıkış ve şut çalışması üzerinde duruldu.

        • 9

          Portekizli teknik adam, tribünün bulunduğu alana giderek taraftarlara imza dağıtttı.

        • 10

          Antrenmanda daha sonra diğer sahada 11'e 11 çift kale maç yapılırken, Teknik Direktör Mourinho sete çıkarak oyunculara uyarılarda bulundu.

        • 11

          Esneklik çalışmasının ardından idman sona ererken, futbolcular kenara gelerek kendilerini izleyen taraftarları alkışladı.

        • 12

          Futbolculardan Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, taraftarların formalarını imzaladı.

        • 13

          İzinli olan oyunculardan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel, yarın tesislere gelerek kampa katılacak.

        • 14

          Sarı-lacivertliler, yarın basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        "En sevdiği yerde öldü"
        "En sevdiği yerde öldü"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Habertürk Anasayfa