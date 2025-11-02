Fenerbahçe taraftarı derbi için stada geldi!
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadıköy'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Beşiktaş'a hareket etti.
Saat 17.20 sıralarında stada ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, üst kontrollerinin ardından deplasmanda tribünlerdeki yerlerine geçti.