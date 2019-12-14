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Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak. Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU
Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 27. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
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