Fenerbahçe- Stuttgart maçı canlı takip ekranı: Fenerbahçe- Stuttgart maçı TRT 1 canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, Stuttgart karşısında ikinci 3 puan için sahaya çıkıyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe- Stuttgart karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe- Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe- Stuttgart maçı canlı izle...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor. Taraftarı önünde çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, Stuttgart karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, Alman temsilcisini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken Fenerbahçe- Stuttgart maçının hangi kanalda yayınlanacağı, şifresiz mi, şifreli olarak mı ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki, "Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe- Stuttgart maçı canlı izle...
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.
Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.
Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
4. Hafta
6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)
5. Hafta
27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)
6. Hafta
11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)
7. Hafta
22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)
8. Hafta
29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.