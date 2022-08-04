Şampiyonlar Ligi'ne elemede veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko'yu konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - SLOVACKO

SAAT: 20.00

HAKEM: Joao Pinheiro

STAT: Şükrü Saracoğlu

YAYIN: EXXEN

FENERBAHÇE: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

SLOVACKO: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska

TEKNİK DİREKTÖR: Martin Svedik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

ÜÇ EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemiyor.

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile Mert Hakan Yandaş da oynayamıyor.

10 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi.

Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.