Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; ligde dalgalı bir performans gösteren ve bu hafta ligin tartışmasız lideri Sivasspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçından Sivasspor maçına kadar 9 gün olmasının da etkisiyle teknik direktör Ersun Yanal oyuncularına 2 günlük izin vermiş, dün akşam da idmanı akşama koyarak futbolculara ciddi bir dinlenme fırsatı sunmuştu. Fakat bu uzun dinlenmenin ardından Fenerbahçe'yi oldukça zorlu bir hafta bekliyor.

Futbolcularına tatile çıkmadan iyice dinlenmelerini ve kafalarını tamamen boşaltmalarını söyleyen Ersun Yanal ve heyeti Sivasspor maçına adeta bir derbi deplasmanı gibi hazırlamayı planlıyor. Sivasspor'un hem bulunduğu konum itibariyle yakaladığı hava hem de 6 maç üst üste kazanmasıyla edindiği kazanma alışkanlığının kendilerini çok zorlayacağını düşünen Fenerbahçe teknik heyeti futbolcuları fiziksel ve taktiksel olduğu kadar zihinsel olarak da bu maça hazırlayıp, hem Sivas'ın rüzgarını dindirmek, hem galibiyet serisini sonlandırmak hem de taraftarları tam anlamıyla havaya sokabilmeyi hedefliyor.

Hafta boyunca tecrübeli oyuncuların da desteğiyle takıma Fenerbahçe'nin bu tip kritik ve zorlu maçlarda nasıl bir karakter ortaya koyduğunu hatırlatacak olan Ersun Yanal, bu zorlu deplasmanı adeta derbi kategorisine aldı.